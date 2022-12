Ema Stokholma, la mancata vittoria a Ballando fa sbottare una conduttrice: “Selvaggia ha ragione”

Altro che bot e televoto del Grande Fratello Vip, la vera polemica della settimana è quella sulla finale di Ballando con le Stelle. E dopo le discussioni per la mancata vittoria di Alessandro Egger e per i voti bislacchi della giuria e dei tecnici, adesso se ne aggiunge anche una (però divertente) su Ema Stokholma. La nota speaker radiofonica e Angelo Madonia (che adesso è anche il suo fidanzato) sono arrivati terzi, dietro ad Alessandro Egger e Tove Villför e a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Una collega e amica di Ema Stokholma però non è proprio d’accordo con questo risultato (ed ha tutte le ragioni del mondo).

Ema Stokholma a Ballando, interviene Andrea Delogu.

La sera della finale di Ballando Andrea Delogu si è lasciata andare ad un tifo da stadio, roba che nemmeno io ai tempi d’oro, quando Rihanna e Gaga erano ancora cantati e partecipavano agli MTV VMA.

“Luisella Costamagna vincerà? Spero di no, perché Selvaggia ha ragione! Dite che ha già vinto trovando l’amore? Sticavoli noi vogliamo la vittoria! Siate spietati! Votate anche da profili fake (ah no, scusate, quello lo ha già fatto un altro concorrente)

Mette like e che vinca la coppia migliore e magari più onesta(H). Che poi, per un momento di serietà, si gioca, ci si diverte, è un’esperienza bellissima anche da sostenitrice, ma essere disonesti qui non ha proprio senso. È una mancanza di rispetto verso tutti”.

Subito dopo la vittoria di Luisella (che a me continua a suonare come una sorta di vendetta nei confronti di Selvaggia), Andrea ha scritto: “Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema Stokholma era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po’ di regolamento. E ora“.

Cmq mi devono togliere twitter perché poi esagero. Scrivo e cancello, scrivo e cancello! — Andrea Delogu (@andreadelogu) December 23, 2022

La Delogu però ha vinto tutto con il tweet di Natale: “Buon natale a voi e famiglie. Comunque ieri scherzavo, non l’ho presa male per il terzo posto di Ema Stokholma. È stata una finale bellissima e sono felice di averla vista sere… sono dal mio avvocato a denunziare tutti!”

PS: Cara Andrea…