Ema Stokholma, Angelo Madonia: “La nostra è una famiglia allargata”

Angelo Madonia quest’anno è stato uno dei nuovi ballerini di Ballando con le Stelle in coppia con Ema Stokholma, anche se i più attenti lo ricorderanno anche nel 2006 in coppia con Pamela Camassa.



Ma se con la Camassa non ci fu nulla al di là dell’aspetto professionale, con Ema Stokholma il rapporto si è evoluto e i due si sono innamorati nel corso della trasmissione.

“Ci accomuna la passione per i tatuaggi, ma non solo: tutti e due volevamo una storia seria e insieme ci completiamo” – ha confessato il ballerino al settimanale NuovoTv […] La casa che abbiamo messo su che all’inizio era un suo progetto – ma che poi è diventato un progetto di coppia – è il centro delle nostre giornate. Facciamo colazione insieme, poi ci dedichiamo ai rispettivi impegni di lavoro e poi ci ritroviamo a casa dove spesso io cucino”.

Ema Stokholma e il bel rapporto con le ex compagne di Angelo Madonia

Quella fra Ema Stokholma e Angelo Madonia è una famiglia allargata, dato che la speaker radiofonica si occupa anche di Matilde, una delle figlie del ballerino.

“Io ho la famiglia che lei non ha mai avuto. […] Ho due figlie: Alessandra che vive in Toscana con la madre e sta con noi ogni due settimane e Matilde che sta a casa nostra tre giorni a settimana. Ema ha la delega per andarla a prenderla a scuola: è un’organizzazione felice perché le mamme delle mie figlie ed Ema vanno d’accordo, è un gruppo familiare sereno”.

I due non escludono neanche un figlio tutto loro: “Se Ema volesse un figlio a me andrebbe bene, anche se due figlie già le ho non sono così egoista“. E ancora: “Se la sposerei? Certo che sì perché ha tutte le qualità del mondo“.