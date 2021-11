L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) non esclude la quarta dose. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Agenzia: “Siamo già nella quarta ondata della pandemia e ci sono oggetti particolarmente vulnerabili al virus del Covid. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso. Stiamo raccogliendo dati per dare indicazioni certe il prima possibile sulle fasce di popolazione che potrebbero beneficiare di una quarta dose nel prossimo futuro”.

Intanto è attesa a dicembre la decisione definitiva sulla possibilità di somministrare il vaccino Pfizer ai bambini di 5-11 anni. Il vaccino, ha spiegato Cavaleri, “ha la stessa formulazione di quello degli adulti, ma la dose è un terzo”. Nella valutazione dell’Ema confluiranno anche i dati provenienti dagli Usa, ha proseguito Cavaleri, “dati da cui emerge che anche se nei bambini i casi di Covid grave sono in numero inferiore rispetto agli adulti, nondimeno ci sono e bambini possono finire in ospedale e morire”. “Anche di questi aspetti – ha concluso – dovremo tener conto nella nostra valutazione sui benefici potenziali della vaccinazione ai minori di 12 anni”.

A preoccupare l’aumento del numero di contagi da Covid-19 in Europa. L’ultimo aggiornamento della mappa di propagazione del virus realizzato dal Centro europeo di controllo e prevenzione delle malattie (Ecdc), vede mezza Europa in una situazione di allarme. Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovenia, Croazia, Slovacchia e Austria hanno avuto un’impennata di nuovi contagi per 100mila abitanti tale a riportare questi 12 Stati membri in situazione emergenziale. Altri sette Paesi – Finlandia, Svezia, Cipro, Grecia, Germania, Polonia e Ungheria – hanno una situazione epidemiologica da bollino arancione.