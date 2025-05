Ema: Nuove Regole per l’Uso dell’Azitromicina negli Antibiotici

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha aggiornato le linee guida sull’uso dell’azitromicina, un antibiotico utilizzato anche in pediatria, per affrontare la crescente resistenza antimicrobica. Le nuove indicazioni comportano la sospensione dell’uso del farmaco per alcune condizioni, come l’acne e l’eradicazione dell’Helicobacter pylori, dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato cautela nella sua prescrizione.

L’azitromicina, utilizzata tradizionalmente per trattamenti di patologie respiratorie, è ora classificata come “Watch” dall’Oms, indicando che merita osservazione riguardo alla resistenza antimicrobica. Questo non vuol dire un divieto totale, ma un uso più attento e mirato, in particolare per infezioni respiratorie, malattie sessualmente trasmissibili come uretrite e cervicite, e infezioni dentali.

Inoltre, l’Ema ha evidenziato il rischio di resistenza crescente: batteri, virus e funghi stanno sviluppando meccanismi difensivi contro gli antibiotici, riducendone l’efficacia. L’Oms ha classificato la resistenza agli antibiotici come una delle principali emergenze sanitarie globali, prevedendo che i decessi attribuibili a questo problema potrebbero eguagliare quelli causati dal cancro entro il 2050. Per arginare questa minaccia, le autorità sanitarie sollecitano strategie preventive, ritenendo cruciale l’utilizzo responsabile degli antibiotici nella medicina umana, negli allevamenti e in agricoltura.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it