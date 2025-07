Elvira Notari: il riscatto del cinema italiano in scena a luglio

In occasione del centocinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Elvira Notari, pioniera del cinema italiano, il Conservatorio di Musica Agostino Steffani celebra la sua eredità con una produzione inedita. Martedì 15 luglio, alle ore 21:30, il Giardino del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto ospiterà la prima nazionale di “E’ Piccerella” (1922), accompagnata da musiche originali di Maurilio Cacciatore.

Elvira Notari, una delle prime donne registe al mondo, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico, affrontando tematiche come la condizione femminile e la critica sociale in un periodo in cui il fascismo limitava fortemente l’espressione delle donne. “E’ Piccerella” narra la storia di una giovane donna in cerca di indipendenza, un messaggio che, sebbene ambientato in un’epoca storica oppressiva, risuona ancora oggi.

Notari, che ha dovuto affrontare la censura del regime fascista, realizzò oltre sessanta film, rappresentando con uno stile autentico le classi popolari, in particolare nei quartieri di Napoli. Il suo lavoro è caratterizzato da un linguaggio diretto e un’analisi sociale incisiva.

La nuova colonna sonora di “E’ Piccerella”, commissionata dall’Istituto Italiano di Cultura di Beirut per il primo Italian Film Festival in Libano, offre un affascinante connubio di sonorità moderne. Maurilio Cacciatore ha integrato sintetizzatori virtuali con parti strumentali, arricchendo la proiezione con performance dal vivo, creando così un’atmosfera immersiva e innovativa.