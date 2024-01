Elton John vende tappezzeria Versace e abiti di scena

A febbraio serie di aste a New York per gli arredi e i cimeli presenti nella sua ex casa di Atlanta

Sfolgoranti abiti di scena, tappezzeria firmate Versace, oggetti d’antiquariato, fotografie di maestri come Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Herb Ritts e Richard Avedon, opere d’arte di Damien Hirst e Julian Julian Schnabel: nel mese di febbraio la casa d’aste Christie’s presenterà le proprietà iconiche della ex casa di Atlanta della leggenda della musica Elton John, 76 anni, in una serie di vendite al Rockefeller Center di New York. A partire dalla vendita serale di mercoledì 21 febbraio, la serie sarà composta da 8 vendite in totale, sia dal vivo che online.

La città di Atlanta ha avuto un ruolo cruciale nella vita della rockstar inglese, diventando il punto di riferimento a cui sarebbe tornato nel corso delle sue numerose tournée negli Stati Uniti. Il legame con Atlanta si è consolidato nel 1992 quando Elton John ha acquistato il condominio di Park Place in Peachtree Road. La scelta inaspettata di Atlanta come residenza fu dettata da ragioni personali. Dopo essere diventato sobrio nel 1990, trovò conforto nelle strutture di recupero della città, come il Triangle Club, che ha svolto un ruolo fondamentale nel suo percorso per uscire dal tunnel dell’alcol.

Nel corso degli anni Elton John ha raccolto una collezione particolare di opere d’arte, oggetti e cimeli, molti dei quali realizzati appositamente per la sua casa di Peachtree Road. I fan potranno scoprire la profonda passione del cantante per le fotografie, che ha iniziato a collezionare avidamente negli anni Novanta. Creando un’atmosfera da galleria d’arte, ha adornato le pareti della sua residenza di Atlanta con pezzi di grandi artisti. La collezione che verrà messa all’asta comprende anche opere d’arte molto intime realizzate personalmente per Elton John e suo marito David Furnish. Tra queste, l’opera “Your Song” di Damien Hirst, firmata e iscritta “xxx for Elton + David love Damien Thank You”, con un valore stimato di 350.000-450.000 dollari, e un ritratto di Elton John di Julian Schnabel, il cui valore è stimato in 200.000-300.000 dollari.

La vendita mette in evidenza anche una selezione di capi di moda dell’eccentrico guardaroba di scena dell’iconico artista, tra cui un notevole ensemble in avorio e oro disegnato da Annie Reavey nel 1971. Questo ensemble (stima 8.000-12.000 dollari) ha un significato storico in quanto è uno dei primi set di abiti di scena realizzati esclusivamente per Elton John.

A testimonianza dei gusti eclettici di Elton John, il suo appartamento di Atlanta presentava un’elaborata tappezzeria Versace, frutto dell’amicizia di lunga data tra la rockstar e la famiglia Versace. La vendita comprende un incredibile gruppo di oggetti Versace, tra cui una selezione di camicie vintage di Gianni Versace stimate tra i 4.000 e i 6.000 dollari, oltre a stoviglie e arredi per la casa. L’appartamento fungeva da rifugio personale con un pianoforte a coda (stima 30.000-50.000 dollari), collezioni di vetri d’arte, oggetti d’antiquariato e manufatti provenienti dai suoi viaggi in tutto il mondo.

La celebrazione di Christie’s dell’addio di Elton John a Peachtree Road continuerà con una serie di vendite dal vivo: il 22 febbraio, “Important Photographs”, e il 23 febbraio, con arti decorative e interni. Le vendite online apriranno le offerte il 9 febbraio e si chiuderanno rispettivamente il 27 febbraio con “Elton’s Versace”, “Honky Château” e “The Jewel Box”. Il secondo giorno di vendite online si concluderà il 28 febbraio con “Love and Lust”, “Elton’s Superstars” e “Out of the Closet”.

Tash Perrin, Deputy Chairman di Christie’s Americas, ha dichiarato: “È un privilegio particolare per Christie’s collaborare con Sir Elton John e suo marito David Furnish nella cura della prossima asta: ‘The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road’. Questa straordinaria collezione non solo mette in mostra un’ampia gamma di oggetti notevoli che racchiudono la vita, il lavoro e l’arte unici di Elton, ma offre anche ai nostri clienti uno sguardo sul profondo impatto che la città di Atlanta ha avuto su di lui. Nelle due settimane che precedono la vendita, le gallerie del Rockefeller Center di Christie’s si trasformeranno in una serie di spazi immersivi appositamente progettati, offrendo una visione dinamica del mondo di Elton John. Siamo immensamente orgogliosi di presentare questa vendita multi-categoria, con un raffinato assortimento di fotografie, opere d’arte, moda e costumi – una testimonianza della visione eclettica, della maestria e del gusto impeccabile di un uomo”.

(di Paolo Martini)