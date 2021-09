Elton John, The Lockdown Sessions: il nuovo disco di duetti del cantautore, che ha collaborato con Dua Lipa, Eddie Vedder e molte altre star.

C’è nuova musica nell’universo di Elton John. Il leggendario cantautore occhialuto ha annunciato un nuovo album. E non un disco normale, ma un vero e proprio album di duetti e collaborazioni con un cast da urlo. Anticipato da un singolo già arrivato in radio nelle scorse settimane, Cold Heart con Dua Lipa, è il frutto del periodo di lockdown di sir Elton, che non è rimasto certo con le mani in mano: “Durante la pandemia sono apparsi diversi possibili progetti“. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la tracklist completa.

Elton John

Elton John annuncia un nuovo album

L’artista ha annunciato l’arrivo di questo nuovo lavoro attraverso un post su Instagram, spiegando che è stato registrato in parte da remoto, via Zoom, e in parte dal vivo, con grandissima attenzione della salute di ogni artista coinvolto. All’interno del disco compaiono tantissimi amici e colleghi di alto livello. Oltre alla già citata Dua Lipa ci sono infatti Miley Cyrus, Eddie Vedder, Lil Nas X, i Gorillaz, Stevie Wonder e ancora molti altri.

“I brani a cui ho lavorato sono interessanti e diversi dalla musica per cui sono conosciuto“, ha aggiunto sir Elton, che si è detto orgoglioso di essere uscito dalla sua comfort zone per esplorare nuovi territori. Per lui è stato come tornare a essere un session man, esperienza già vissuta a inizio carriera: “È stato come chiudere un cerchio, pazzesco“. Di seguito il video di Cold Heart:

La tracklist di The Lockdown Sessions

L’album del cantautore britannico sarà dato alle stampe il 22 ottobre, come annunciato dallo stesso artista. Nel frattempo sir Elton proporrà alcune nuove canzoni già nelle nuove date del suo Farewell Yellow Brick Road tour, che riprenderà il 28 settembre da Copenhagen dopo la pausa per il Covid.

Di seguito la tracklist di The Lockdown Session, con tanto di copertina:

1 – Cold Heart con Dua Lipa

2 – Always Love You con Young Thug e Nicki Minaj

3 – Learn to Fly con Surfaces

4 – After All con Charlie Puth

5 – Chosen Family con Rina Sawayama

6 – The Pink Phantom con Gorillaz e 6LACK

7 – It’s a Sin con Years & Years

8 – Nothing Else Matters con Miley Cyrus, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo e Chad Smith

9 – Orbit con SG Lewis

10 – Simple Things con Brandi Carlile

11 – Beauty in the Bones con Jimmie Allen

12 – One of Me con Lil Nas X

13 – E-Ticket con Eddie Vedder

14 – Finish Line con Stevie Wonder

15 – Stolen Car con Stevie Nicks

16 – I’m Not Gonna Miss You con Glen Campbell