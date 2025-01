ELTON JOHN Riconquista la Prima Posizione nella Classifica degli Album UK

Elton John celebra il suo nono album al primo posto nella Official Albums Chart con “Diamonds”. Questa raccolta dei suoi successi più noti, pubblicata nel 2017, è finalmente arrivata in cima alla classifica dopo 374 settimane, grazie a un rilancio in edizione limitata su nuovi formati, tra cui la cassetta. Il disco, che era debuttato al numero 5 e aveva raggiunto il numero 2, non ha mai abbandonato la Top 100 della classifica britannica dal suo rilascio e detiene record significativi per le settimane consecutive nella Top 40 e per il totale di settimane in questa fascia prima di conquistare il primo posto.

Con “Diamonds”, Elton John si aggiunge alla lista dei suoi album precedentemente arrivati al numero uno, inclusi “Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player” (1973), “Goodbye Yellow Brick Road” (1973), “Caribou” (1974), “Elton John’s Greatest Hits” (1974), “Sleeping With The Past” (1989), “The Very Best Of Elton John” (1990), il disco collaborativo con i PNAU “Good Morning To The Night” (2012) e “The Lockdown Sessions” (2021).

Nella classifica, Sabrina Carpenter si mantiene salda al secondo posto con “Short N’ Sweet”, seguita da SZA con “SOS Deluxe: LANA edition”, stabile al terzo. Noah Kahan con “Stick Season”, uno degli album più popolari del 2024, risale fino al nono posto rientrando nella Top 10. La nuova entrata più alta della settimana è quella di Lil Baby, al dodicesimo posto con il suo quarto album in studio “WHAM (Who Hard As Me)”, consolidando così il suo successo nel panorama musicale britannico.

Per quanto riguarda i singoli, “That’s So True” di Gracie Abrams raggiunge la settima settimana non consecutiva al numero 1 della classifica UK, battendo APT. di ROSÉ e Bruno Mars (2) e “Messy” di Lola Young (3). Jimin dei BTS torna nella Top 5 con “Who”, risalendo di 59 posizioni fino al quinto posto, diventando il suo primo singolo solista a trascorrere due settimane nella Top 10.

Le nuove versioni di “Diamonds” di Elton John hanno conquistato anche il primo posto nella Official Vinyl Albums Chart e nella Official Record Store Chart.