Elton John è positivo al Covid-19. E’ stato lo stesso cantante in una storia su Instagram a spiegare di dover interrompere momentaneamente il tour negli Stati Uniti, rinviando all’ultimo minuto due concerti a Dallas. “Ciao a tutti, volevo inviare un messaggio per farvi sapere che ho contratto il Covid e quindi devo riprogrammare i miei spettacoli a Dallas”, scrive la star. “Fortunatamente sono vaccinato, anche col booster, e i miei sintomi sono lievi, quindi mi aspetto di poter tenere gli spettacoli in Arkansas questo fine settimana”, scrive Elton John.