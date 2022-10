Elton John, le canzoni d’amore più belle: da Your Song a Candle in the Wind, i brani più iconici dell’artista.

Elton John è stato uno dei cantanti di maggior successo degli anni Settanta e Ottanta, grazie alle sue canzoni pop e alla sua energia sul palco. Nato nel Regno Unito, ha venduto più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Grammy Awards, un Oscar, un Golden Globe e un Brit Awards. Un artista che ha rivoluzionato per sempre la storia del pop rock barocco e che ha saputo scrivere alcune delle canzoni d’amore più belle ed emozionanti in assoluto. In questo articolo riascolteremo alcune perle della sua lunga discografia, per commuoverci ancora una volta con le sue splendide melodie. Ecco le migliori canzoni d’amore di sir Elton John.

Elton John: le canzoni d’amore più belle

C’è qualcosa di speciale nelle canzoni di Elton John, un artista che sembra parlare al cuore. Sia nelle canzoni allegre che nelle lente ballate, le sue canzoni sembrano sempre cogliere il sentimento dell’amore. Ad esempio possiamo prendere in esame la canzone Your Song. È una ballata sul viaggio di un giovane verso l’amore, un classico esempio di quanto i suoi testi, scritti dal fido Bernie Taupin, siano incredibilmente commoventi e mettano in risalto le capacità di John di emozionare.

Elton John

Un altro capolavoro del suo repertorio d’amore è Can You Feel the Love Tonight?. Questa canzone è perfetta per quei momenti in cui senti il tuo cuore pieno d’amore. È una ballata lenta e maestosa che ti farà innamorare di nuovo. In generale, Elton John ha un sacco di bellissime canzoni d’amore adatte per ogni occasione.

Altri splendidi brani d’amore di Elton John

La musica di sir Elton tocca il cuore di milioni di persone in tutto il mondo e le sue ballate sono un’irrinunciabile quota di ogni playlist romantica. Oltre alle due canzoni già citate, possiamo ricordare I’m Still Standing, un potente inno all’amore e ai rapporti di coppia. Si tratta di un brano che parla della forza di volontà necessaria per mantenere vivo il proprio amore ed è perfetto per ogni coppia che abbia passato momenti difficili.

C’è poi Love Is a Battlefield, una passionale canzone d’amore che celebra il potere dell’amore. Una canzone che parla della lotta per difendere il proprio amore e non arrendersi mai, destinato a scaldare il tuo cuore.

Non possiamo poi non citare Rocket Man è una bellissima ballata che parla di un uomo innamorato delle stelle. E chiudiamo con Candle in the Wind, brano che si presta perfettamente per un lento in occasione di un matrimonio o di un anniversario. Di questo capolavoro fu pubblicata una versione rimodernata, nel 1997, dedicata alla memoria di Lady Diana nell’anno della sua prematura morte. Riascoltiamola insieme: