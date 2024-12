Elton John: La Sconvolgente Rivelazione sulla Sua Perdita della Vista a Causa di un’Infezione agli Occhi

Durante un evento di gala a Londra, il famoso cantante Elton John ha condiviso con il pubblico di aver perso la vista dell’occhio destro a causa di una grave infezione, e ha rivelato che l’occhio sinistro non sta altrettanto bene. Nonostante le difficoltà, ha espresso ottimismo riguardo alla sua guarigione. L’evento, che si è svolto il 1 dicembre al Dominion Theatre, coincideva con la presentazione del musical “Il Diavolo veste Prada”, il cui accompagnamento musicale è stato curato proprio da Elton John.

Durante la serata, il 77enne artista ha confessato di non essere riuscito a partecipare a molte anteprime del musical a causa dei suoi problemi di vista, dichiarando: “È difficile per me vederlo, ma mi piace sentirlo”. Ha ringraziato platealmente il marito David Furnish, descritto come una sua “roccia”, e ha confermato che i suoi problemi visivi erano già emersi nei mesi precedenti.

Il 3 settembre, attraverso un post su Instagram, Elton aveva informato i suoi fan della situazione. “Durante l’estate ho affrontato una grave infezione agli occhi”, ha spiegato, sottolineando che questo problema ha ridotto la visione in un occhio. Il cantante ha fatto sapere che la sua guarigione richiederà tempo e ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta da medici, infermieri e familiari.

Pur affrontando queste sfide, Elton John ha rivelato di sentirsi positivo riguardo ai progressi nella sua convalescenza. In un’intervista su Good Morning America, ha confermato come l’infezione abbia impattato anche la sua carriera musicale. Ha infatti detto che la sua attuale condizione sta posticipando l’uscita del suo nuovo album, realizzato in collaborazione con il partner di lunga data Bernie Taupin.

Elton ha descritto in dettaglio la sua esperienza, affermando di aver perso la vista all’occhio destro a luglio a causa di un’infezione avvenuta in Sud Francia e di essere attualmente “un po’ bloccato” nella registrazione musicale, poiché non riesce a leggere i testi. Tuttavia, ha lasciato intendere che c’è speranza per un recupero futuro, evidenziando la sua determinazione a continuare nonostante le avversità.