Elton John e Stevie Wonder, Finish Line: il nuovo singolo del cantautore britannico insieme al collega americano.

Si avvicina giorno dopo giorno l’uscita del nuovo album di Elton John, un disco di duetti che lo vedrà affiancato da tantissimi amici e artisti, alcuni delle generazioni più giovani, altri suoi coetanei. Tra questi ultimi c’è anche Stevie Wonder. Dopo aver lanciato i primi due singoli, Cold Heart con Dua Lipa e After All con Charlie Puth, il leggendario cantautore britannico ha deliziato i fan con un altro estratto da The Lockdown Session, Finish Line, insieme proprio all’iconico re dell’R&B.

Elton John

Elton John e Stevie Wonder insieme dopo 35 anni

Sono passati più di 35 anni dalla prima collaborazione tra Elton e Stevie. I due avevano già unito le forze nel 1985 nello storico singolo per beneficienza That’s What Friends Are For insieme a Dionne Warwick e Gladys Knight. Dopo tanto tempo hanno finalmente deciso di tornare a lavorare insieme durante un periodo così difficile per il mondo intero, ma anche per loro stessi. Il risultato è una collaborazione che ha emozionato tutti i loro fan.

Finish Line è il nuovo singolo di Elton John e Stevie Wonder

Intervistato da Rolling Stone, Elton ha dichiarato al riguardo di questo singolo: “Non potrei essere più orgoglioso. La voce di Stevie è la migliore che posso ricordare di aver sentito. Sembra di nuovo un diciassettenne, canta con gioia ed esuberanza“. Il brano è stato prodotto da Andrew Watt, con cui Elton ha già avuto modo di lavorare in questi anni.

Spiega ancora il baronetto: “Ho sempre amato collaborare con Stevie, e sono felice che dopo cinquant’anni di amcizia siamo finalmente riusciti a fare un duetto in piena regola. Con me è sempre stato così dolce e gentile, e il suo talento è oltre il ridicolo“. Dal canto suo, Wonder ha dichiarato che cantare e suonare per Elton è stato un vero onore, perché lui è uno dei grandi spiriti della musica, della vita, dell’amicizia e dell’amore. Ascoltiamo insieme la loro nuova collaborazione: