ELTON JOHN E BRANDI CARLILE: scopri il video diretto da David LaChapelle

Elton John e Brandi Carlile presentano il loro nuovo album “Who Believes In Angels?”, che segna un’importante tappa nelle loro carriere e include diverse collaborazioni con artisti influenti. Il videoclip del singolo, diretto da David LaChapelle, è un tributo visivo alle icone del rock & roll, caratterizzato da colori vivaci e immagini oniriche. LaChapelle, che collabora con Elton dal 1998, ha descritto il progetto come una continuazione di un viaggio creativo iniziato oltre vent’anni fa, evidenziando il divertimento e la gioia che hanno vissuto durante le riprese.

L’album, in uscita il 4 aprile per Universal Music, è stato registrato in soli 20 giorni presso i Sunset Sound Studios di Los Angeles e rappresenta una fusione di stili musicali, dalle ballate al rock, dal pop al country psichedelico. Elton lo considera uno dei dischi più impegnativi ma gratificanti della sua carriera, in cui la sua voce si intreccia con quella di Brandi, creando un perfetto equilibrio tra esperienza e freschezza. I testi, scritti da Bernie Taupin e Carlile, offrono ulteriore profondità all’album.

Il brano principale, “Who Believes In Angels?”, richiama i classici di Elton John, pur mantenendo un’impronta moderna. Inoltre, include “Never Too Late”, una canzone nominata agli Oscar 2025 per un documentario sulla vita di Elton. Entrambi gli artisti vedono questo album come un nuovo inizio e un’occasione per ricerca di gioia e realizzazione in un mondo complicato.