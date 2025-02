ELTON JOHN E BRANDI CARLILE: L’ATTESO ALBUM IN USCITA IL 4 APRILE

Elton John e Brandi Carlile hanno annunciato l’uscita dell’album in studio “Who Believes In Angels?”, disponibile dal 4 aprile. Per festeggiare, il 26 marzo si esibiranno al London Palladium in un evento esclusivo che unisce performance e narrazione. L’album è nato dalla collaborazione tra Elton, Brandi, vincitrice di undici Grammy, e il produttore Andrew Watt, che ha anche coadiuvato il progetto.

Elton ha descritto il disco come una delle esperienze musicali più significative della sua carriera, un nuovo inizio che segna l’ingresso in una nuova era della sua musica. Brandi ha sottolineato l’ambiente stimolante della registrazione, sottolineando che l’album rappresenta una ricerca di gioia e euforia in un mondo difficile. Registrato ai Sunset Sound Studios di Los Angeles nell’ottobre 2023, l’album è stato completato in soli 20 giorni con musicisti come Chad Smith, Pino Palladino e Josh Klinghoffer.

Per la prima volta, Elton ha permesso di documentare il suo processo creativo, catturando sessioni di scrittura e registrazione. “Who Believes In Angels?” mescola generi come ballate, rock, pop e country, con testi di Bernie Taupin e Brandi. Il singolo omonimo rispecchia la collaborazione, con Brandi che ha scritto il testo e Elton il tema, portando a un suono moderno che evoca il classico stile di Elton.

L’album sarà disponibile in vari formati, tra cui CD e LP, con edizioni esclusive per Amazon e Feltrinelli. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Elton John.