ELTON JOHN e BRANDI CARLILE in cima alle classifiche degli album nel Regno Unito

Elton John e Brandi Carlile raggiungono la vetta della classifica degli album nel Regno Unito con “Who Believes In Angels?”, la loro prima collaborazione in studio. Per Elton John è il decimo numero uno in carriera, a 57 anni dal suo debutto, mentre per Brandi Carlile rappresenta il primo successo nel mercato britannico. Questa è un’altra impresa record per Elton, che si unisce a pochi altri artisti, come Bowie e Swift, ad aver conquistato due volte la vetta in sei mesi. Solo a gennaio, il suo album Diamonds era tornato al primo posto dopo 374 settimane in classifica.

Con questo traguardo, Elton John eguaglia Kylie Minogue e Michael Jackson tra i solisti più premiati, affiancandosi a band come Queen e ABBA. Nel frattempo, i Black Country, New Road entrano al terzo posto con il loro nuovo album Forever “Howlong”, mentre Ethel Cain debutta in top 10 con Preacher’s Daughter, arrivando in decima posizione dopo una ristampa in vinile.

Nel settore dei singoli, Alex Warren mantiene il primo posto con Ordinary per la quarta settimana consecutiva, diventando uno dei brani più ascoltati nel Regno Unito. Ed Sheeran fa un grande ritorno con Azizam, debuttando alla posizione numero 3, segnando il suo 42° singolo nella Top 10. Anche WizTheMc e il collettivo Bees & Honey debuttano con Show Me Love al numero 8. Infine, la band rock Sleep Token entra in Top 10 per la prima volta con Caramel al numero 10. “Who Believes In Angels?” è primo anche nella classifica dei vinili e formati fisici della settimana.