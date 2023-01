Elton John da record con gli incassi del tour d’addio

Elton John da record: con il suo tour d’addio ha registrato il miglior incasso di tutti i tempi nella storia della musica.

Nessuno come Elton John nella storia della musica e dei concerti. E non solo per la qualità delle sue splendide canzoni. Il baronetto del pop britannico ha aggiunto alla sua già straordinaria carriera un record davvero invidiabile: quello del tour con il maggior incasso di tutti i tempi. Il suo Farewell Yellow Brick Road, quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il suo tour d’addio, ha infatti superato la soglia degli 800 milioni di dollari d’incasso, stando a quanto riferito da Billboard, diventando il primo tour di tutti i tempi a raggiungere tale traguardo.

Elton John supera Ed Sheeran

Forse poteva anche essere prevedibile, visto l’amore che milioni di persone provano nei suoi confronti e, soprattutto, il numero incredibile di concerti messi in calendario. Tuttavia, resta un risultato clamoroso quello raggiunto da sir Elton, che ha superato un artista molto più giovane di lui, come Ed Sheeran, e ha messo insieme per il momento 817,9 milioni di dollari in 278 concerti.

Elton John

Con il suo The Divide Tour, il giovane collega dai capelli rossi si era fermato, nel 2019, a 776,4 milioni di dollari, superando a sua volta il The 360 Tour degli U2. E la sensazione è che Elton possa ancora aumentare il proprio vantaggio, con i prossimi concerti già in programma. In attesa che anche gli altri grandi artisti possano rispondere con un nuovo tour.

Nuovi concerti in arrivo

Nonostante l’addio alle scene, già dato a gran parte dei paesi del mondo che lo hanno accolto durante la sua lunghissima carriera, il 75enne cantautore britannico ha già in programma diversi altri concerti in grado di arricchire ancora di più il suo bottino di incassi.

L’artista è stato infatti come headliner del Pyramid Stager a Glastonbury 2023, uno dei più prestigiosi festival al mondo. Il tutto in attesa di tornare in Italia. Il 4 giugno il baronetto è infatti atteso da un altro grande concerto nel nostro paese, probabilmente l’ultimo, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.