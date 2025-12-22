Elsa al Teatro Orfeo di Taranto

Il 22 dicembre alle 21.00, il Teatro Orfeo ospiterà “Elsa e il Castello di Ghiaccio – Il Musical”, il tributo live dedicato a Frozen, film d’animazione che ha conquistato il pubblico mondiale. Organizzato da Mia Eventi Live, lo spettacolo rappresenta una delle produzioni più consolidate nel panorama nazionale dei family show, con oltre 400 repliche in tutta Italia.

Il musical si è imposto per la qualità dell’allestimento e per la capacità di coinvolgere un pubblico trasversale, mantenendo inalterato il suo fascino replica dopo replica. L’adattamento teatrale propone un intreccio fedele alle atmosfere del film originale, valorizzato da scenografie digitali su videowall, costumi scenografici e una cura meticolosa delle coreografie. Un cast di attori e cantanti professionisti interpreterà i personaggi del Regno di Ghiaccio, restituendo al pubblico l’intensità emotiva delle celebri protagoniste Elsa e Anna.

Il musical si rivolge alle famiglie, ma anche agli adulti, che potranno vivere un’esperienza teatrale completa e ricca di suggestioni. I biglietti sono disponibili online tramite TicketOne e 2Tickets ai prezzi di 33 euro per il I Settore e 28 euro per il II Settore. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità fino ad esaurimento dei posti dedicati. Per informazioni e prenotazioni riguardo ai posti riservati, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email o al numero 340.4140191.