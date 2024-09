Elon Musk Sostiene Matteo Salvini: Accuse al Pubblico Ministero sul Caso Open Arms

Elon Musk ha espresso il suo sostegno a Matteo Salvini in relazione al processo Open Arms, una decisione che ha sorpreso molti. Sul suo profilo X, dove conta quasi 198 milioni di follower, Musk ha criticato la richiesta del pubblico ministero di Palermo, che ha chiesto una condanna di sei anni per Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa nel 2019. Musk ha definito il pm “pazzo”, sostenendo che dovrebbe essere lui a andare in prigione.

Il commento del fondatore di Tesla e SpaceX è arrivato in risposta a un tweet che riassumeva la situazione legale di Salvini. In ulteriori commenti, Musk ha sollevato domande sugli aspetti dell’ONG coinvolta, chiedendo chi la finanziasse e suggerendo che i finanziatori di tali attività dovrebbero essere perseguiti. Infine, ha proposto l’idea di una causa legale contro Open Arms e i suoi sostenitori, esprimendo il suo apprezzamento per un post di Salvini che celebrava le sue scelte passate.

In seguito all’intervento di Musk, Matteo Salvini ha ringraziato il multimiliardario su Facebook, sottolineando che la sua posizione è già stata condivisa in passato. Nel marzo scorso, Musk aveva già manifestato supporto per Salvini, definendo scandaloso il suo processo per aver rispettato la legge. La posizione di Musk sull’immigrazione si è mostrata allineata a quella del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump, opposta all’approccio dell’amministrazione Biden nel gestire i confini.

Salvini, dal canto suo, ha deciso di affrontare frontalmente la richiesta di sei anni. Ha dichiarato di essere pronto a lasciare la guida della Lega nel 2027, un segnale di preparazione alla futura strategia politica in risposta alle accuse che lo coinvolgono. Il caso Open Arms rimane un tema controverso in Italia, sollevando dibattiti sia politici che sociali riguardo alla gestione dei flussi migratori e delle politiche di immigrazione. L’intervento di Musk potrebbe rivelarsi un elemento significativo nell’attrarre ulteriori attenzioni su questa vicenda giuridica e politica.