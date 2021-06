Dopo un anno di eventi virtuali, il palco dell’Italian Tech Week si riaccende per una nuova e straordinaria edizione che si terra? il 23 e il 24 di settembre a Torino. La seconda edizione della più grande conferenza italiana sulla tecnologia riunirà startupper di successo, fondi di Venture Capital e professionisti della scena tech internazionale alle Officine Grandi Riparazioni – OGR. ITW 2021 avrà come special guest il più visionario engineer dei nostri giorni, Elon Musk, che si confronterà con John Elkann (presidente e CEO di Exor e presidente di Ferrari e di Stellantis) sul tema della tecnologia e del suo impatto sul nostro futuro.

L’obiettivo dell’evento è quello di riunire le menti più brillanti della scena tech internazionale per ispirare e attivare chiunque creda in un futuro in cui la tecnologia e l’innovazione possano espandere le possibilità umane.

ITW e? supportato dalla media company GEDI attraverso il nuovo hub di contenuti sulla tecnologia Italian.Tech.

Giorno 1 – Startup e investitori

Saliranno sul palco speaker provenienti da tutto il mondo per parlare della scena tech internazionale, con un particolare focus sull’ecosistema italiano.

Giorno 2 – Corporate Innovation

Dopo una panoramica sulle principali tendenze di corporate innovation, ci saranno eventi dedicati a trend tecnologici emergenti e sessioni di approfondimento sul futuro di specifici settori. A causa delle restrizioni dovute al COVID-19, sarà possibile partecipare alla conferenza solo su invito e sarà riservata principalmente ad un’audience di professionisti del settore. Saranno invitate 500 persone tra startuppers, investitori, C-level, istituzioni e media. L’Italian Tech Week riserverà anche alcuni inviti ai follower dei suoi canali social. Le istruzioni saranno comunicate nei prossimi mesi su LinkedIn e Instagram.

Tutti potranno seguire la conferenza in live streaming su due grandi piattaforme nazionali: La Repubblica.it e La Stampa.it. Nei giorni della conference è prevista inoltre un’area espositiva accessibile a tutti in cui si potranno provare gadget tecnologici e esperienze tech di ultima generazione.

L’evento è supportato da Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo ed è sponsorizzato da Reply, Lenovo, Eni and GoBeyond con il patrocinio di Camera di Commercio di Torino, Comune di Torino e Regione Piemonte.

Si potrà seguire l’evento su: