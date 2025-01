Elon Musk rompe il silenzio sul saluto romano: “Si sono infuriati”

Gli showman, come le prime donne, sanno attirare l’attenzione, e Elon Musk è un maestro in questo. Durante l’Inauguration Day di Trump, il presidente di Twitter ha messo in ombra sia il nuovo presidente sia gli artisti presenti. Musk ha compiuto un gesto controverso, alzando il braccio in modo simile a un saluto romano, consapevole delle reazioni che avrebbe suscitato. Da quell’atto sono scaturite reazioni di ogni tipo: alcuni hanno visto un saluto nazista, mentre altri hanno minimizzato l’accaduto come un gesto casuale o un’espressione di emozione.

La polemica ha infiammato il dibattito pubblico, coinvolgendo politici, giornalisti e opinionisti. Musk, dopo 48 ore di silenzio, ha commentato la situazione affermando di essere attaccato da “radicali di sinistra” che lo definiscono nazista, lamentando il fatto che in realtà siano occupati a lodare Hamas mentre lo accusano. Ha aggiunto che l’accusa di nazismo nei confronti di chiunque sia in disaccordo con loro è un vecchio trucco.

Tuttavia, si evidenzia che non è solo una questione di interpretazioni errate da parte della sinistra, ma che esiste una frequente tendenza tra i sostenitori di certi gruppi di destra di fare gesti e usare frasi che richiamano il fascismo. Nonostante le polemiche, il gesto di Musk ha trovato una certa approvazione tra i neonazisti, il che aggiunge un ulteriore strato di complessità al dibattito sulla sua intenzionalità e sul significato di tali azioni.