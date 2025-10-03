13.9 C
Roma
venerdì – 3 Ottobre 2025
Tecnologia

Elon Musk raggiunge un patrimonio record in tecnologia e innovazione

Da StraNotizie
Elon Musk raggiunge un patrimonio record in tecnologia e innovazione

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando il primo individuo al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes. Questo risultato è principalmente attribuibile al recupero del titolo Tesla e all’aumento delle valutazioni delle altre sue imprese. Il patrimonio di Musk ha toccato per la prima volta i 500,1 miliardi di dollari, stabilizzandosi poi a 499,1 miliardi al termine della giornata. Questo record è significativo, poiché il patrimonio di Musk è fortemente influenzato da Tesla, di cui possiede circa il 12%. Ultimamente, Tesla ha visto un nuovo impulso grazie alla sua transizione verso l’intelligenza artificiale e la robotica.

Recentemente, il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un piano di compensi per Musk da mille miliardi di dollari, il più alto mai offerto a un CEO, legato a obiettivi finanziari a lungo termine. Oltre a Tesla, Musk possiede anche SpaceX, attualmente valutata intorno ai 400 miliardi di dollari, che continua a prosperare nel settore spaziale. La sua nuova iniziativa, xAI, ha raccolto fondi significativi, raggiungendo una valutazione stimata di 200 miliardi di dollari. Nel suo portafoglio figurano anche la piattaforma social X (ex Twitter) e Neuralink, specializzata in neurotecnologie.

Questo balzo nel patrimonio di Musk lo allontana ulteriormente dagli altri miliardari, come Larry Ellison, cofondatore di Oracle, che si ferma a 350 miliardi di dollari. È interessante notare che il traguardo dei 500 miliardi è stato raggiunto a meno di un anno dal superamento della soglia dei 400 miliardi, segnalando la resilienza e l’adattabilità di Musk in un contesto economico e politico in continua evoluzione.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Musica dal vivo a Sassari: concerto di Alessandro Azara Trio
Articolo successivo
Giornata Mondiale della Salute Mentale a Mazara del Vallo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.