Elon Musk raggiunge un patrimonio record in tecnologia e innovazione

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando il primo individuo al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes. Questo risultato è principalmente attribuibile al recupero del titolo Tesla e all’aumento delle valutazioni delle altre sue imprese. Il patrimonio di Musk ha toccato per la prima volta i 500,1 miliardi di dollari, stabilizzandosi poi a 499,1 miliardi al termine della giornata. Questo record è significativo, poiché il patrimonio di Musk è fortemente influenzato da Tesla, di cui possiede circa il 12%. Ultimamente, Tesla ha visto un nuovo impulso grazie alla sua transizione verso l’intelligenza artificiale e la robotica.

Recentemente, il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un piano di compensi per Musk da mille miliardi di dollari, il più alto mai offerto a un CEO, legato a obiettivi finanziari a lungo termine. Oltre a Tesla, Musk possiede anche SpaceX, attualmente valutata intorno ai 400 miliardi di dollari, che continua a prosperare nel settore spaziale. La sua nuova iniziativa, xAI, ha raccolto fondi significativi, raggiungendo una valutazione stimata di 200 miliardi di dollari. Nel suo portafoglio figurano anche la piattaforma social X (ex Twitter) e Neuralink, specializzata in neurotecnologie.

Questo balzo nel patrimonio di Musk lo allontana ulteriormente dagli altri miliardari, come Larry Ellison, cofondatore di Oracle, che si ferma a 350 miliardi di dollari. È interessante notare che il traguardo dei 500 miliardi è stato raggiunto a meno di un anno dal superamento della soglia dei 400 miliardi, segnalando la resilienza e l’adattabilità di Musk in un contesto economico e politico in continua evoluzione.