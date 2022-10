Elon Musk presenta il prototipo di robot umanoide Optimus

ll miliardario della tecnologia Elon Musk ha presentato l’ultimo prototipo di robot umanoide sviluppato dalla sua azienda di auto elettriche Tesla. Il Ceo Musk ha affermato che il robot è in lavorazione ma potrebbe essere in vendita al pubblico tra qualche anno. I robot della serie Optimus, secondo gli ingegneri, saranno messi alla prova lavorando nelle fabbriche di assemblaggio della Tesla. Optimus il robot umanoide di Tesla è apparso sul palco di un evento della Silicon Valley, dove ha salutato il pubblico e sollevato le ginocchia. Ai presenti è stato mostrato un video di Optimus che esegue semplici compiti, come annaffiare piante, trasportare scatole e sollevare barre di metallo. Lo stesso che potete vedere a questo link. Il boss di Tesla ha anche affermato che l’introduzione dei robot rappresentano una trasformazione fondamentale della civiltà così come la conosciamo e che il futuro sarà un “futuro di abbondanza”. Musk ha annunciato che i robot saranno prodotti in massa, a un costo inferiore ai 20.000 dollari e saranno disponibili in tre o cinque anni.