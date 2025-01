Elon Musk pensa al calcio: un club nel mirino di Mr X

Elon Musk ha un interesse per il Liverpool, secondo quanto affermato dal padre Errol Musk. Quest’ultimo ha dichiarato a Times Radio che, mentre Elon vorrebbe acquistare il club, questo non implica necessariamente che lo farà. Errol ha sottolineato l’affetto della famiglia per Liverpool, citando le radici della nonna di Elon nella città e la presenza di parenti ancora lì. Attualmente, il Liverpool è di proprietà del Fenway Sports Group (FSG), che lo ha acquistato nel 2010.

Il FSG ha esplorato opportunità di investimenti esterni in passato, ma non ha mai considerato di vendere il club. Secondo Forbes, il Liverpool è classificato come il quarto club più prezioso al mondo, con un valore stimato di 4,3 miliardi di sterline. Questa cifra rappresenta una piccola parte del patrimonio netto di Musk, che è di circa 343 miliardi di sterline.

Errol Musk ha evidenziato anche la connessione personale della famiglia con i Beatles, menzionando che alcuni membri della sua famiglia erano in contatto con il famoso gruppo musicale. Nonostante l’amore della famiglia per il Liverpool, FSG è stato recentemente criticato da alcuni tifosi per la mancanza di investimenti nella squadra. Nel 2022, il club ha registrato una perdita ante imposte di 9 milioni di sterline, evidenziando un momento difficile per la gestione finanziaria.

In sintesi, l’interesse di Elon Musk per il Liverpool sembra radicato non solo in motivi commerciali, ma anche in una connessione familiare con la città e la cultura locale. Tuttavia, la situazione attuale del club e le critiche rivolte alla proprietà potrebbero influenzare le sue aspirazioni.