Elon Musk mira a realizzare un computer per l’intelligenza artificiale a un prezzo esagerato

L’andamento di NVIDIA sul mercato ha dimostrato ancora una volta come l’IA sia la prossima grande frontiera degli investimenti. Elon Musk a quanto pare intende cavalcarla in pieno e potrebbe presto costruire un supercomputer per l’IA, su cui girerà xAI, dal costo impressionante.

Denominato già “la gigafactory del calcolo”, xAI starebbe lavorando per localizzare il computer a Memphis, per rendere la città del Tennessee la sede del più grande supercomputer del globo.

La conferma è arrivata anche attraverso una dichiarazione della Greater Memphis Chamber: “avevamo un sito ideale, maturo per gli investimenti” ha affermato il sindaco, sebbene la partnership ancora non sia ufficiale. Il progetto è infatti in attesa di approvazione da parte del Memphis Shelby Country Economic Development Growth Engine, della Tennessee Valley Authority e delle autorità governative.

Qualora dovesse andare in porto, però, si tratterebbe del più grande investimento nella storia della città. Il presidente ed amministratore delegato della Greater Memphis Chamber, Ted Townsend, ha confidato al Business Insider che non è stata delineata ancora una roadmap per il lancio, ma xAI si sta muovendo velocemente per rispettare le scadenze. In passato, Musk aveva spiegato che intende rendere operativo il supercomputer entro l’autunno del 2025.