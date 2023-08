Elon Musk-Mark Zuckerberg, sfida in Italia "in location epica". Sangiuliano: "Non sarà a Roma"

La sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si farà “in una location epica”. Ad ufficializzarlo via social è stato il patron di ‘X’ (ex Twitter).

Si alimenta però il mistero su quale sarà il luogo scelto per il match. L’incontro dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) tenersi in Italia. A farlo capire, con parole dosate e sufficientemente sibilline è stato lo stesso Musk annunciando che “tutto ciò che si vedrà nell’inquadratura” del live streaming che sarà trasmesso su X e Meta, “sarà l’antica Roma. Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura – ha scritto su X – . Hanno concordato una location epica”. E “tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell’Italia”.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023