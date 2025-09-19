25.7 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Tecnologia

Elon Musk lleva la crypto nel calcio italiano: nuova era a Trieste

Da StraNotizie
Elon Musk ha recentemente fatto il suo ingresso nel panorama calcistico italiano, diventando il primo a entrare in un club del paese. Questo avviene in un contesto in cui la presenza di dirigenze americane nel calcio italiano sta diventando sempre più comune, come dimostrato dai precedenti con club come la Roma, il Milan e l’Inter.

Attualmente, la società calcistica in questione è la Triestina, che sta attraversando un periodo difficile. La squadra ha subito una pesante penalizzazione di 20 punti, riducendo così le sue possibilità di salvezza. Questa situazione delicata ha spinto la società a cercare supporto innovativo, e Musk ha deciso di intervenire attraverso Dogecoin Ventures, legata alla nota criptovaluta Dogecoin.

Ben Rosenzweig assumerà il ruolo di presidente, ma resta da capire qual sarà esattamente il contributo di Musk, noto sostenitore di Dogecoin. La tifoseria triestina è preoccupata e manifesta scetticismo riguardo a questa nuova direzione, come evidenziato dalle loro proteste. Le recenti prestazioni sul campo, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta, non bastano a sollevare le speranze di una salvazione immediata.

Il passaggio di proprietà alla Dogecoin Ventures rappresenta una novità storica nel calcio, poiché segna il primo caso in cui una società di criptovaluta detiene la proprietà di un club. I tifosi attendono con ansia gli sviluppi futuri, sperando che questa mossa possa riportare la Triestina su strade più sicure.

