Elon Musk lancia Starlink in Italia a 40 euro al mese

Elon Musk sta aumentando il suo interesse per l’Italia, offrendo un pacchetto innovativo a soli 40 euro al mese. Musk è diventato una figura di riferimento a livello globale, grazie soprattutto alla sua leadership nella produzione di auto elettriche tramite Tesla, che ha ottenuto un notevole successo in Europa.

Tuttavia, per mantenere le vendite ai massimi livelli, Musk si sta diversificando anche al di fuori del settore automobilistico. Recentemente ha lanciato in Italia il servizio Starlink, che promette un accesso a internet satellitare ad alta velocità. Per incentivare l’adozione del servizio, è stata proposta un’offerta interessante: il kit Starlink Mini può essere utilizzato gratuitamente per un anno, riducendo notevolmente il costo iniziale di 345 euro, a condizione di aderire a uno dei due piani residenziali.

Il primo piano, chiamato “Residenziale Lite”, costa 29 euro al mese e offre dati illimitati ma con bassa priorità. Il secondo piano, “Residenziale”, offre dati illimitati ad alta priorità per 40 euro al mese. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nel tentativo di trasformare il modo in cui gli utenti si connettono a internet, sfruttando una rete di satelliti in orbita bassa.

Musk sta quindi cercando di risolvere la diffidenza iniziale dei clienti, puntando su un’offerta vantaggiosa per penetrare nel mercato italiano della connessione internet.