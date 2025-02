Elon Musk e Sam Altman: La Battaglia per il Controllo di OpenAI

Elon Musk e un gruppo di investitori hanno proposto di acquistare OpenAI per 97,4 miliardi di dollari, secondo il Wall Street Journal. L’offerta si concentra sulle attività dell’organizzazione non-profit che supervisiona la società responsabile di ChatGPT. Attualmente, OpenAI sta seguendo una campagna di raccolta fondi per raddoppiare la sua valutazione. Il New York Times ha descritto la situazione come un’escalation di una lunga e personale battaglia tra Musk e Sam Altman, CEO di OpenAI. Entrambi sono stati fondatori di OpenAI, ma attualmente il consiglio di amministrazione è allineato con Altman. Quest’ultimo ha risposto a Musk con sarcasmo su X, dicendo: “No grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi”, riferendosi ironicamente alle difficoltà del social media dopo l’acquisto di Musk. Musk ha replicato chiamando Altman “truffatore”.

Secondo una fonte vicina ad OpenAI, l’offerta di Musk non è stata presa in considerazione. La proposta proviene da un consorzio che include Vy Capital e Xai, la società di intelligenza artificiale di Musk; in contrasto, OpenAI ha deciso di concentrarsi sulla raccolta di fondi. SoftBank ha guidato l’ultimo round di finanziamenti, valutando OpenAI a 300 miliardi di dollari. Questa valutazione posiziona OpenAI tra le società private di maggior valore al mondo, insieme a SpaceX di Musk e ByteDance, proprietaria di TikTok.