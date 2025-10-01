Elon Musk e l’esodo dei talenti da Tesla e xAI

L’impero imprenditoriale di Elon Musk sta affrontando sfide significative, soprattutto nel settore del capitale umano. Recentemente, Tesla e la startup xAI sono state colpite da una serie di dimissioni di alti dirigenti. Secondo il Financial Times, membri chiave del team vendite, delle divisioni batterie e propulsori, nonché della divisione pubbliche relazioni di Tesla, hanno lasciato l’azienda. Anche i leader dei progetti di intelligenza artificiale e dei robot Optimus, cruciali per il futuro della società, si sono dimessi.

Le motivazioni dietro questi abbandoni sono molteplici. Molti ex dipendenti hanno riferito che alcuni hanno scelto di andarsene per avviare proprie startup o per prendersi una pausa, mentre altri hanno citato il burnout e la disillusione dovuti alla direzione strategica di Musk, ai licenziamenti di massa e alle sue politiche. Un consigliere di Musk ha commentato che il ritmo lavorativo in azienda è eccessivo, paragonandolo a una campagna elettorale continua.

In particolare, xAI ha visto il suo direttore finanziario e il consulente legale generale lasciare il lavoro dopo brevi periodi. Dopo il lancio di ChatGPT, la pressione sui dipendenti è aumentata. La rivalità tra Musk e Sam Altman si è intensificata, soprattutto con l’accusa di xAI a OpenAI di voler “saccheggiare” il suo codice.

Alcuni membri dello staff hanno anche espresso preoccupazione per le posizioni politiche di Musk, in particolare il suo sostegno a figure controverse come Donald Trump. Tesla, tradizionalmente la parte più stabile dell’impero di Musk, ha visto numerosi addii, in parte a seguito di scelte strategiche che hanno fatto perdere fiducia in progetti ritenuti fondamentali dai dipendenti. Tra i dimissionari, Daniel Ho, che ha supervisionato lo sviluppo dei veicoli, si è unito a Waymo, insieme ad altri dirigenti chiave.