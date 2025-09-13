Elon Musk e le sue aziende: brividi tra innovazione e crisi

Elon Musk, ex capo di Dogecoin, è tornato a concentrarsi sulle sue aziende dopo un periodo turbolento alla Casa Bianca. Le sue auto elettriche, in particolare Tesla, stanno affrontando sfide significative al crollo delle vendite e alla crescente concorrenza, specialmente da parte della cinese BYD. Recenti proteste da parte dei proprietari delle auto e dell’opinione pubblica hanno messo ulteriormente sotto pressione l’azienda, che ha registrato un calo delle vendite del 13% e un crollo del 42% dell’utile operativo.

SpaceX, un altro dei progetti di Musk, ha rivoluzionato il settore aerospaziale collaborando con la NASA e mirando a colonizzare Marte. In parallelo, xAI e X, ex Twitter, rappresentano la sua visione per una piattaforma di social media senza censure, supportata dall’AI Grok, sviluppata per gli utenti della piattaforma.

Neuralink, focalizzata sull’impianto di chip nel cervello per trattare disturbi neurologici, è considerata un progetto molto ambizioso con potenziali benefici per la salute. Infine, The Boring Company lavora per innovare i trasporti urbani attraverso una rete di tunnel sotterranei, con alcuni tratti già operativi a Las Vegas, anche se non senza incidenti.

In sintesi, Musk è al centro di una serie di attività imprenditoriali che si trovano a dover affrontare un contesto economico e competitivo complesso.