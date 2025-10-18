Elon Musk e la corsa verso il primo trilionario nel mondo

Elon Musk ha recentemente raggiunto un traguardo significativo, superando i 500 miliardi di dollari di valore patrimoniale. Nonostante un calo delle vendite di Tesla, la sua fortuna continua a crescere, in gran parte grazie all’aumento del prezzo delle azioni della compagnia.

Secondo Forbes, la ricchezza di Musk ha raggiunto un picco record, avvicinandolo a diventare il primo trilionario della storia. Per mettere in prospettiva i 500 miliardi di dollari: si tratta di circa 398 miliardi di franchi svizzeri, un ammontare che equivarrebbe a decenni di lavoro per una persona con uno stipendio medio in Svizzera.

Sebbene Musk possieda solo il 12% di Tesla, la rapida crescita del valore delle azioni ha fortemente contribuito al suo patrimonio. Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici di Tesla hanno subito un calo significativo a livello globale, con una diminuzione del 40% in Svizzera e del 43% in Europa. Questo declino è stato, in parte, influenzato dalle controversie politiche in cui Musk è stato coinvolto, generando diffidenza tra gli investitori.

Dopo un ritiro dall’attività politica, la fiducia dei mercati ha iniziato a riprendersi e il consiglio di amministrazione di Tesla ha promesso un bonus sostanzioso a Musk, se riuscirà a far crescere il valore dell’azienda significativamente nei prossimi anni. Nonostante il panorama competitivo sia sfidante, con altre aziende già all’avanguardia nei settori dell’intelligenza artificiale e della robotica, Musk continua a sostenere che i suoi investimenti in Tesla, SpaceX e Neuralink porteranno ulteriore ricchezza.

Attualmente, l’imprenditore più ricco del mondo è seguito da Larry Ellison, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. Tuttavia, la ricchezza di Musk è tornata a scendere sotto i 500 miliardi di dollari.