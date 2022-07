Le dieci persone più ricche del mondo, incluso il CEO di Tesla Elon Musk e quello di Amazon Jeff Bezos, hanno perso un totale di 250 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2022. Bezos e Musk insieme hanno visto i loro patrimoni crollare di 120 miliardi di dollari da gennaio a giugno. Secondo l’indice dei miliardari di Bloomberg, quasi tutti i nomi presenti nella top 10 hanno sofferto per quello che è stato il peggior periodo per la Borsa dagli anni ’70 del secolo scorso. Nella lista c’è anche Bill Gates, e la perdita totale è quantificabile come l’1,2% dell’economia USA. Le azioni di Tesla sono scese del 43% nel 2022, mentre quelle di Amazon sono giù del 35%. Solo i due indiani in lista, Gautam Adani e Mukesh Ambani, hanno visto il loro netto aumentare, rispettivamente a 22.1 miliardi il primo e 3.05 il secondo. Adani è il proprietario della più grande miniera di carbone dell’India, che ha enormemente tratto vantaggio dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, così come il complesso di raffineria di Ambani.