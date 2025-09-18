Elon Musk e il pacchetto da miliardi: il dibattito in Italia

All’inizio di questo mese, Tesla ha presentato un pacchetto retributivo straordinario per il CEO Elon Musk, che supera i 56 miliardi di dollari precedentemente respinti da un giudice statunitense. Se Musk riuscisse a raggiungere tutti i suoi obiettivi, avrebbe diritto a oltre 423 milioni di azioni, portando il suo compenso totale a circa 1.000 miliardi di dollari. Questa cifra ha suscitato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sollevando dubbi sulla sostenibilità delle retribuzioni elevate dei dirigenti e sul loro impatto sulla società.

La questione ha attirato anche l’attenzione di Papa Leone XIV, che ha manifestato il suo sgomento riguardo al crescente divario di ricchezza tra la classe operaia e i super-ricchi. In un’intervista con CruxNow, il Papa ha evidenziato come questo divario sia una delle cause della crescente polarizzazione, sia all’interno che all’esterno della Chiesa. Ha osservato che, mentre sessant’anni fa i CEO guadagnavano dalle quattro alle sei volte in più rispetto ai dipendenti, oggi quel valore è aumentato fino a 600 volte, contribuendo a una società sempre più disuguale.

Musk, attualmente con un patrimonio netto di 463,2 miliardi di dollari, è in corsa per diventare il primo triliardario nella storia. Tuttavia, il suo ambizioso pacchetto da 1 trilione di dollari non è garantito e richiede risultati significativi. Musk deve aumentare la valutazione di Tesla a 8,5 trilioni di dollari, generare almeno 400 miliardi di dollari di EBITA annuo sostenibile e lanciare 1 milione di robotaxi autonomi. In merito, il Papa ha commentato: “Se è l’unica cosa che ha ancora valore, allora siamo nei guai.”