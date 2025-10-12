Elon Musk e il mega progetto di intelligenza artificiale a Memphis

Elon Musk, noto per il suo lavoro con Neuralink, sta ora attirando l’attenzione nel campo dell’intelligenza artificiale grazie alla costruzione di un grande complesso a Memphis, nel Tennessee. Secondo il Wall Street Journal, Musk sta ultimando una struttura destinata a ospitare oltre 500.000 chip di intelligenza artificiale.

Questo progetto, chiamato “Colossus 2”, richiederà ulteriori 300.000 chip Nvidia per essere completato, il che comporterà un costo di almeno 18 miliardi di dollari. A questo ammontano le spese per i chip già in uso e la costruzione dell’imponente edificio.

Il primo megasito, “Colossus”, era inizialmente alimentato da generatori a metano, utilizzati per aggirare le normative locali. Successivamente, Musk ha acquistato una centrale elettrica nelle vicinanze per fornire energia anche a Colossus 2.

Secondo Bill Dunavant III, membro della camera di commercio di Memphis, xAI, l’azienda di Musk, è diventata il secondo maggiore contribuente della città e della contea. Tuttavia, il Natural Resources Defense Council avverte che il progetto potrebbe portare a inquinamento e problemi per i residenti, già colpiti da continui blackout e inquinamento atmosferico.

KeShaun Pearson, direttore del gruppo di attivisti Memphis Community Against Pollution, ha espresso preoccupazione, affermando che la comunità è considerata “una zona di sacrificio” e i residenti stanno subendo gravi conseguenze per la salute.