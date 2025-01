Elon Musk e gli spaghetti per Cecilia Sala, quale ruolo ha avuto? Le parole di Meloni

Elon Musk ha avuto un ruolo nella liberazione di Cecilia Sala? Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa all’inizio dell’anno, ha dichiarato di non avere informazioni in merito. Tuttavia, negli ultimi giorni erano circolate voci secondo cui il fondatore di Tesla potesse aver contribuito al rilascio della giornalista. Secondo quanto riportato dal Post, ci sarebbe stato un contatto tra la famiglia di Sala e Musk tramite Andrea Stroppa, che ha festeggiato la liberazione di Sala condividendo un’immagine generata da intelligenza artificiale in cui Musk è ritratto mentre mangia spaghetti.

Inoltre, la madre di Cecilia, Elisabetta Vernoni, avrebbe promesso a Musk di preparargli un piatto di cucina italiana durante la sua prossima visita in Italia. Musk ha accettato l’offerta attraverso Stroppa, affermando che sarebbe disposto a mangiare qualsiasi cosa Vernoni preparerà per lui.

Riguardo alla liberazione della giornalista, Meloni ha descritto il momento come una bellissima giornata per l’Italia e ha confessato di non aver mai provato un’emozione così grande come quando ha potuto informare una madre che sua figlia stava tornando a casa. Ha sottolineato che questo risultato non è stato frutto di un lavoro solitario, esprimendo gratitudine verso Mantovano, l’intelligence, il corpo diplomatico e il ministro degli Esteri Tajani. Meloni ha evidenziato la complessità della situazione, che ha richiesto una triangolazione tra Iran e Stati Uniti, e ha affermato che è stata una questione seguita con attenzione fin dall’inizio, componendo gradualmente i pezzi di un puzzle.

In sintesi, sebbene Meloni non confermi un coinvolgimento diretto di Musk nella liberazione di Cecilia Sala, il contatto tra la famiglia e il magnate americano suggerisce una possibile interazione. La liberazione della giornalista è stata un compito complesso che ha richiesto la cooperazione di più attori e ha suscitato forti emozioni per chi l’ha seguita, compresa Meloni.