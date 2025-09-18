28.9 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Elon Musk critica Jimmy Kimmel: la tensione in TV USA

Elon Musk critica Jimmy Kimmel: la tensione in TV USA

Oggi, ABC ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato di “Jimmy Kimmel Live” dopo che il conduttore ha fatto delle osservazioni su Charlie Kirk, un attivista conservatore. Contemporaneamente, Elon Musk ha criticato Kimmel su social media, definendo i suoi commenti “disgustosi”.

Musk ha condiviso un estratto in cui Kimmel parla del movimento MAGA e della morte di Kirk, generando un intenso dibattito online. Questa reazione di Musk arriva in un momento delicato per lo show, che sta affrontando non solo la sospensione, ma anche le ripercussioni da parte di importanti emittenti.

Il post di Musk ha rapidamente attirato attenzione, stimolando la discussione sui commenti politici espressi in programmi televisivi notturni e il loro impatto sulla società in generale.

