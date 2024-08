Elon Musk convinto di battere Zuckerberg in pochi istanti: ma anche basta!

Che Elon Musk abbia intenzione di sfidare in un match Mark Zuckerberg non è cosa nuova. Nella notte però il CEO di Tesla e SpaceX e si è spinto oltre e con una serie di tweet pubblicati sul proprio account ufficiale X si è detto sicuro di poter sconfiggere Zuck in poco tempo.

“Zuck è un tipo minuto, quindi sarebbe una lotta breve, lol” ha affermato Elon Musk, quasi a voler provocare il collega. Il magnate sudafricano si è anche detto pronto ad accettare la sfida a combattere con il presidente venezuelano Nicolás Maduro, dopo che quest’ultimo gli aveva lanciato la sfida a seguito delle accuse mosse da Musk di frodi elettorali alle recenti elezioni presidenziali.

“Maduro è un tizio grosso e probabilmente sa come combattere, quindi questo sarebbe un vero combattimento”, ha scritto Musk in un post X mercoledì. “Zuck è un tizio piccolo, quindi sarebbe un combattimento breve lol”.

Come osservato da molti, non si tratta della prima volta che Musk parla di voler combattere con il leader di un paese straniero: nel 2022 infatti aveva sfidato il presidente russo Putin in un “combattimento singolo” sull’Ucraina. Anche all’epoca aveva provocato l’avversario dicendosi pronto ad usare solo la mano sinistra per dargli un vantaggio.