Elon Musk contro Christopher Nolan e casting

Una polemica sui social media ha coinvolto il regista Christopher Nolan e il miliardario Elon Musk. La discussione riguarda le scelte di casting per il nuovo film di Nolan, “The Odyssey”, l’adattamento dell’epica omerica. Elon Musk ha criticato pubblicamente il regista, affermando che ha perso “integrità” a causa di queste scelte.

La controversia è nata dopo le voci secondo cui l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o, che è nera, è stata scelta per interpretare Elena di Troia. Un utente sulla piattaforma X di Musk ha obiettato che Elena, tradizionalmente descritta come pallida e bionda, non dovrebbe essere interpretata in quel modo, definendo la scelta incoerente e un insulto all’autore originale. Musk, con i suoi oltre 233 milioni di follower, ha amplificato il post rispondendo semplicemente: “Chris Nolan ha perso la sua integrità”.

Tuttavia, molti utenti hanno contestato la posizione di Musk. Diversi hanno fatto notare che “L’Odissea” è un mito e che Elena di Troia è una figura leggendaria, nata da un uovo dopo che un dio si trasformò in un cigno. Hanno argomentato che, trattandosi di mitologia, la bellezza del personaggio non è legata a un colore della pelle specifico. Il film, attualmente in post-produzione, vanta un cast stellare che include Matt Damon, Tom Holland, Zendaya e Robert Pattinson. Recentemente è anche emerso che il rapper Travis Scott farà il suo esordio come attore nel film, che uscirà nei cinema a luglio.