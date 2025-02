Elon Musk considera l’acquisizione di Nissan

L’AGCM ha avviato quattro istruttorie contro BYD Industria Italia, Stellantis Europe, Tesla Italy e Volkswagen Group Italia per verificare possibili pratiche commerciali scorrette nella vendita di auto elettriche, in particolare in relazione al Codice del consumo. Le indagini si concentrano sulle informazioni fornite ai consumatori riguardo l’autonomia di percorrenza delle vetture elettriche, la perdita di capacità delle batterie e le limitazioni della garanzia convenzionale. Secondo l’AGCM, le informazioni disponibili sui siti web delle aziende sono spesso generiche e contraddittorie, senza spiegare chiaramente i fattori che influenzano l’autonomia pubblicizzata e come questi influenzano il chilometraggio reale.

Inoltre, risulta che le aziende non avrebbero fornito informazioni complete sulla perdita di capacità delle batterie dovuta all’uso normale e non avrebbero chiarito le condizioni della garanzia sulle batterie. Durante il 20 febbraio, i funzionari dell’AGCM, supportati dalla Guardia di Finanza, hanno effettuato ispezioni nelle sedi delle società coinvolte.

Nel frattempo, Nissan ha visto un incremento significativo delle sue azioni, con un aumento del 9,47% alla Borsa di Tokyo. Questo incremento è attribuito alle voci che indicano una possibile collaborazione con Tesla, che potrebbe diventare un investitore strategico per il produttore giapponese, specialmente dopo il mancato accordo con Honda per una fusione nel settore elettrico. Secondo il Financial Times, alti funzionari giapponesi starebbero lavorando per coinvolgere Tesla e sviluppare piani per attrarre Elon Musk nei loro progetti.