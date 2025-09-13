25.2 C
Elon Musk chiede scioglimento Parlamento nel Regno Unito

Da StraNotizie
Elon Musk chiede scioglimento Parlamento nel Regno Unito

Nel Regno Unito, ci sono richieste per uno “scioglimento del Parlamento” e un “cambio di governo”. Elon Musk ha espresso queste opinioni durante un videocollegamento con un evento organizzato dall’estrema destra a Londra. Ha sottolineato che non si può aspettare fino alle prossime elezioni, definendole un intervallo troppo lungo. Musk ha criticato l’attuale governo laburista guidato da Keir Starmer, con cui ha avuto già diverse controversie in passato.

Inoltre, ha dichiarato che “la sinistra è il partito della violenza e dell’omicidio”, citando l’assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti come esempio della violenza politica.

