“La sicurezza dei dati delle nostre auto è molto importante. Tesla farà tutto ciò che serve per garantirla”. Lo scrive su Weibo, il più famoso social network cinese, l’azienda di Elon Musk, annunciando la creazione di un nuovo data center, in Cina, dove verrano archiviati i dati delle auto vendute e utilizzate nel Paese. Questo vuol dire che nessuna informazione, a partire dalle immagini registrati dalle dashcam, le videocamere a bordo, varcherà i confini cinesi.

(reuters)

La casa automobilistica americana risponde in questo modo ai timori del governo cinese, che secondo Reuters e Bloomberg avrebbe proibito ai veicoli Tesla l’ingresso in luoghi e complessi militari. Una preoccupazione a cui aveva risposto, senza mezzi termini, il Ceo di Tesla Elon Musk nel corso del China Development del marzo scorso: “Se Tesla usasse le auto per fare spionaggio in Cina, o in qualsiasi altro posto, ci avrebbero chiusi”.

Ancora Reuters riportava fonti anonime secondo cui, in Cina, sarebbe stata vietato al personale di uffici governativi di parcheggiare le auto Tesla nei pressi degli edifici in cui viene svolto il lavoro.

(afp)

Il nuovo data center Tesla non sarà l’unico in grado di archiviare i dati localmente: l’azienda statunitense in futuro ne aggiungerà altri nel Paese asiatico.