Elon Musk allontana Piero Pelù da X: il cantante mostra il dito medio. Elio e le storie tese: ‘È pericoloso’

Piero Pelù e Stefano Belisari, noto come Elio della band Elio e le Storie Tese, hanno annunciato la disattivazione dei loro account sulla piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter. Questa decisione è stata motivata dalle preoccupazioni riguardo alle dichiarazioni di Elon Musk, il fondatore della piattaforma e finanziatore della campagna elettorale di Donald Trump, che Pelù ha definito “pericolosissime” e di natura “neo totalitaria e neo imperialista”. L’ex frontman dei Litfiba ha condiviso un post su Instagram in cui si mostra con il dito medio in segno di protesta, sottolineando l’importanza di inviare “segnali chiari di dissenso civile” contro chi minaccia le libertà personali. Ha invitato i suoi fan a continuare a seguire il suo lavoro nei concerti e nei luoghi reali piuttosto che sulle piattaforme online.

Anche Elio e le Storie Tese hanno espresso disappunto nei confronti della piattaforma, descrivendola come “sempre più simile a una cloaca” e Musk come un “pericolo per la democrazia e la libertà”. Gli Elii accusano Musk di utilizzare X per una “orribile propaganda” e hanno invitato i loro fan a seguirli su altre piattaforme social e sul loro sito ufficiale.

Questa fuga da X non è un fenomeno isolato; il dissenso è avvertito a livello globale, in particolare dopo che Donald Trump ha designato Musk come parte della sua squadra. Ad esempio, anche il quotidiano britannico Guardian ha deciso di abbandonare la piattaforma, citando “contenuti spesso inquietanti”, comprese teorie del complotto di estrema destra e razzismo. Anche i fan di Taylor Swift, colpiti da fake news su Trump, si sono trasferiti su Bluesky, il social fondato da Jack Dorsey.

Infine, la reazione alla situazione di X ha sollevato discussioni su democrazia e libertà in diversi settori, compresa la politica italiana, dove il presidente Sergio Mattarella ha risposto alle critiche di Musk con una nota ufficiale, evidenziando le tensioni create tra il patron di Tesla e la magistratura italiana. La crescente preoccupazione per il controllo dei contenuti e la libertà di espressione continua a mobilitare artisti e movimenti in tutto il mondo.