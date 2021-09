Puntuale alle 11:45, Elon Musk si è collegato in diretta dal Texas con le Ogr di Torino, dove è il cosro la seconda gioranta di Italian Tech Week. È l’appuntamento più atteso di un cartellone fitto di grandi nomi. Ha parlato di Spazio, futuro e nuovi progetti in una conversazione con il presidente di Stellantis John Elkann, moderata dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari.

Si è cominciato con una nota personale: Musk ed Elkann si sono incontrati in Sicilia, anni fa, e a unirli, – rivela il miliardario americano – è stata la passione comune per il calcio.

“Cosa c’è dopo Marte?”, ha chiesto Molinaria a Musk. “È difficile creare civiltà su Marte, un posto sicuro, se riusciamo a mettere base lì potremmo partire per esplorare il sistema solare e altri sistemi solari, trovare magari altre civiltà e questo inveitbailemnte ridisegnerà il nsotro ruolo nello spazio. Non so riusciremo ad andare oltre la nostra galassia, ma già nella nostra magari incontreremo una civiltà aliena”. E a proposito di tecnologie aliene, Elkann ha osservato: “Se potessimo inventare il teletrasporto potrebbe rendere più efficiente ed efficace e veloce l’esplorazione dello Spazio”.

Ma qual è la ricetta di Musk per creare nuove imprese?

“È difficile farlo e farlo con successo”, scherza. “Sconsiglio di farlo se non sai davvero quello che stai facendo, se non sei sicuro di farcela. Il primo consiglio: non creare una nuova compagnia. Ma se proprio si vuole, allora ecco le basi: avere un prodotto che qualcuno voglia davvero, che possa attrarre molte persone. E poi dedicare tanto tempo all’azienda: è come una persona, un animale, ha un suo ciclo vitale, si parte da poche cellule, poi diventa neonato, bimbo, adolescente, adulto. Le dimensioni di una compagnia dipendono da dove si trova nel ciclo vitale, è possibile che sia neessario riconfigurarla, rifarla da zero, cambiarla del tutto man mano che cresce”.

Diversa la posizione di Elkann: “Ho iniziato avendo a che fare con industrie vecchie, create nel 900, come l’editoria e l’auto. La sfida è trasformarle in aziende del 21esimo Secolo. Ho affrontato più di tre crisi, ma essere imprenditore è questo, assumersi dei rischi. Siamo su un ottovolante, l’importante è non deprimersi quando si scende e non esaltarsi troppo quando si sale”.