Elodie vince il David di Donatello, la reazione è virale – Video

Il prezioso riconoscimento ha lasciato senza parole la cantante: “Non me l’aspettavo, io non vinco mai”

Elodie incredula ai David di Donatello dove ha ricevuto il premio per la miglior canzone ‘Proiettili’. “Grazie. Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai. Ma l’importante è sempre fare belle cose, farle con amore e incontrare persone generose”, ha detto la cantante dopo aver ricevuto il premio.

Un riconoscimento a sorpresa dunque, come si vede anche dalle immagini che la mostrano esterrefatta dopo essere stata nominata da Carlo Conti durante la premiazione e che sono già diventate un meme sui social.

Il brano, scritto insieme a Joan Thiele ed Elisa e prodotto da Emanuele Triglia, fa parte della colonna sonora di ‘Ti mangio il cuore’, film di Pippo Mezzapesa di cui è anche protagonista, tratto dall’omonimo romanzo d’inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. (immagini raiplay.it).