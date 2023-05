Elodie vince il David di Donatello e la sua reazione è già iconica

Elodie ha vinto il David Di Donatello per la categoria Miglior Canzone Originale grazie al singolo Proiettili del film Ti Mangio Il Cuore che l’ha vista anche recitare.

Quando Carlo Conti ha fatto il suo nome, la sua faccia è stata letteralmente questa:

Elodie ha ritirato il premio con Joan Thiele con cui ha collaborato: “Oddio grazie! Sono veramente molto emozionata, non me l’aspettavo perché non vinco mai! Ma non è quello l’importante!” ha dichiarato con la statuetta in mano.

Elodie ha vinto su Marco Mengoni

Proiettili è stata scelta come canzone vincitrice su Se Mi Vuoi di Diodato, Caro Amore di Marco Mengoni, Culi Pagani di Stefano Bollani e La Palude del trio Turbanti-Linfatti-Creatini.

“Le cose belle si prendono sempre con grande entusiasmo, fare quel film per me è stato davvero difficile, ma ho cercato di imparare e vivere le cose a mio modo” – ha aggiunto Elodie ai media – “Per me l’importante è partecipare, la vittoria è un tetto massimo, ma io non ho mai vinto quindi non è mai stato un problema“.

#Elodie, #David68 per la miglior canzone originale #TiMangioIlCuore: «Non mi aspettavo questo premio, perché non vinco mai, ma l’importante è sempre fare belle cose, incontrare persone generose». pic.twitter.com/1B5uSlduBm — Premi David di Donatello (@PremiDavid) May 10, 2023

La cantante ha sì vinto su Marco Mengoni, ma questa estate i due pubblicheranno insieme un singolo tutt’ora senza titolo.