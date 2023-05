Elodie tra i vincitori dei premi musicali

David di Donatello 2023, i vincitori dei premi musicali: Elodie conquista il premio per la miglior canzone originale.

Grande successo per Elodie ai David di Donatello 2023. Nella serata del trionfo de Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (miglior film), di Marco Bellocchio (miglior regia per Esterno notte), di Barbara Ronchi e Fabrizio Gifuni, rispettivamente miglior attrice e miglior attore, una grandissima vittoria è arrivata anche per la cantante romana, che lo scorso anno ha fatto per la prima volta incursione nel mondo del cinema sia come attrice che attraverso una splendida canzone originale.

David di Donatello 2023: premiata Elodie

Vittoria importante e per nulla scontata, quella di Elodie, che è riuscita ad aggiudicarsi il premio per l’interpretazione del brano Proiettili (Ti mangio il cuore), insieme a Joan Thiele, una canzone scritta dalla stessa Joan, da Elisa Toffoli e da Emanuele Triglia, con la partecipazione alla stesura del testo da parte di Elodie.

Elodie e Joan Thiele

Ricordiamo che le altre canzoni candidate all’ambito premio erano infatti Se mi vuoi di Diodato, Caro amore lontanissimo di Sergio Endrigo, interpretata da Marco Mengoni, Culi calagni di Stefano Bollani, La palude interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti e Matteo Creatini. Brani che erano generalmente dati per favoriti, avendo tra l’altro in passato un artista come Diodato già vinto l’ambitissimo premio. Invece, il successo è riuscito ad andare proprio a Elodie, che ha conquistato così uno dei traguardi più importanti della sua carriera.

Stefano Bollani miglior compositore

Durante la serata c’è stata la premiazione anche per il miglior compositore di questa edizione 2023 dei David di Donatello. In lizza per la vittoria c’erano Fabio Massimo Capogrosso per Esterno notte, Stefano Bollani per Il pataffio, Michele Braga ed Emanuele Bossi per La stranezza, Daniel Norgren per Le otto montagne e Franco Piersanti per La siccità.

Cinque candidature di un certo rilievo, che hanno visto alla fine arrivare alla vittoria il noto pianista milanese, al primo David di Donatello in una carriera in cui si è aggiudicato già praticamente ogni tipo di riconoscimento in Italia, e non solo.