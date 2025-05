Elodie svela il suo vero cognome: verità e divorzio

La cantante Elodie ha rivelato ai fan che il suo cognome non è Di Patrizi, ma Canini. Durante un’intervista con R101, ha spiegato che la confusione deriva dalla storia della sua nonna, che, in un’epoca in cui il divorzio non era legale, si separò dal marito e si unì a un altro uomo, Angelo Canini.

Di conseguenza, il padre di Elodie, Roberto, ricevette il cognome dell’ex marito della madre, Enzo Di Patrizi, senza essere informato della verità sul suo vero cognome. “Mio papà ha scoperto il suo vero cognome al liceo”, ha dichiarato la cantante, aggiungendo che la madre non gli aveva mai rivelato la situazione.

Elodie ha poi notato come, nonostante la rivelazione, abbia comunque mantenuto il cognome Di Patrizi nella sua carriera. “Chi se ne frega”, ha commentato riguardo alla scelta del cognome. La storia della sua famiglia evidenzia le complessità legate alle norme sociali del passato, riflettendo su come tali fattori possano influenzare l’identità personale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it