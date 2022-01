La storia tra Elodie e Marracash è finita lo scorso ottobre, ma già in estate la cantante di Andromeda aveva parlato di alti e bassi nella loro relazione: “Come va tra noi due? Posso dire che è tutto molto stimolante, però molto faticoso. Il nostro mestiere crea degli alti e dei bassi. Poi noi siamo tanto diversi. Io sono molto più leggera. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi. Avere dei figli? Per adesso no perché la realtà è che non accetterei di essere deludente. In verità ho un po’ di paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile“.

Dagospia aveva attribuito ad un’altra cantante la causa della rottura tra Elodie e Marracash, ma il rapper ha smentito. Adesso a parlare della fine della sua storia con Marracash è la diretta interessata dalle pagine del magazine Grazia: “Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso. Così è successo anche con Fabio. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo“.

Elodie non era pronta a mettere su famiglia.

“Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”

Marracash sulla storia con Elodie pic.twitter.com/aNoDCOa5TW — Stefano (@conglomerato) November 19, 2021

“Elodie è anche nel video di Crazy Love. Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda (…) Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video” #Marracash (da Corriere) — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 19, 2021