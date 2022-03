Elodie con il video di Bagno A Mezzanotte ha letteralmente rotto internet, ma fra i tanti articoli apparsi online uno l’ha un po’ indispettita. Quello di Dagospia.

Il portale di Roberto D’Agostino, infatti, è spesso tagliente nei suoi titoli e commentando il nuovo video di Elodie ha scritto: “Nel video si vede lei in versione panterona smandrappona, in bianco e nero“.

Un titolo che la cantante ha così commentato via Instagram:

“Non mi sento offesa, sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Io sono una smandrappata orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All’estero è normale mostrare il corpo. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent’anni fa: è normale. Non c’è niente di male. È bello il corpo, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare… E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili”.