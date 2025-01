Elodie, qual è la sua popstar preferita? Poi confessa: “Taylor Swift non è il mio genere”

Elodie, ospite a Deejay Chiama Italia su Radio Deejay con Nicola Savino e Linus, ha rivelato le sue ispirazioni musicali e la sua popstar preferita, dichiarando di non essere una fan di Taylor Swift. Ha spiegato di non essere andata ai suoi concerti, poiché non la considera nel suo genere musicale. Al contrario, ha svelato di essere un’appassionata di Rihanna, anche se quest’ultima non pubblica nuova musica da anni. Elodie ha descritto Rihanna come una “maledetta” di cui sarebbe pronta a subire persino schiaffi, sottolineando l’importanza della sua carriera e criticando il fatto che non si esibisce più in concerto in Italia.

Nel corso dell’intervista, Elodie ha parlato dei suoi progetti attuali, tra cui la nuova canzone “Feeling” realizzata con Tiziano Ferro, il calendario Pirelli, e il doppiaggio nel film Disney “Mufasa”. Ha anche anticipato due date da considerare nei grandi stadi e un ruolo nel nuovo film di Mario Martone, “Fuori”. La puntata è disponibile su YouTube, sul sito deejay.it, nell’app di Radio DEEJAY e su varie piattaforme audio.

Rihanna, che non pubblica nuova musica dal 2016 con l’album ANTI, ha investito il suo tempo nella moda e nel makeup, gestendo anche la sua vita privata con la nascita di due figli avuti da ASAP Rocky. Sebbene non abbia rilasciato nuova musica, ha stupito i fan con la sua esibizione all’Halftime Show del SuperBowl nel 2023 e con il singolo “Lift Me Up” per il film Black Panther: Wakanda Forever.

Recentemente, il Mirror ha riportato che Rihanna starebbe progettando di tornare sulla scena musicale con un tour tra il 2024 e il 2025, dopo aver siglato un accordo da 32 milioni di dollari con Live Nation. Si vocifera che la cantante abbia già pronto materiale per due nuovi album, suscitando grande attesa tra i suoi fan.

In conclusione, Elodie ha dimostrato di avere una grande ammirazione per Rihanna, sperando in un suo ritorno sulla scena musicale e sottolineando l’impatto che l’artista ha avuto nel panorama della musica pop.